Türkiye genelinde 44’ü sabit, 157’si mobil aşevleriyle her gün 46 binden fazla kişiye sıcak yemek ulaştıran Türk Kızılay, 45’inci aşevini Bursa’nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde açtı.

Bursa’daki yaşlı ve engelli ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi’nin resmi açılış töreni Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi ilk etapta haftanın 6 günü, 225 kişiye 3 çeşit tek öğün sıcak yemek hizmeti sunacak. İlerleyen dönemlerde ise kapasitesi 4 bin kişiye kadar çıkabilecek olan aşevinin yapısı afetlerde ise 14 bin kişiye çorba ikram edilebilecek şekilde genişletilecek.

“Her ile aşevi açmayı hedefliyoruz”

Emrah-Hatun Yılmaz Aşevi açılış töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “2025 yılında stratejik plan çalışmasını düşündüğümüz zaman sosyal hizmet alanında 2 alanı çok daha güçlü hale getirelim diye hedef koyduk. Her ile bir aşevi ve sosyal market açalım istiyoruz. Çünkü aşevleri ve sosyal marketler aynı zamanda sabit hizmet noktaları haline geliyor. Sabit hizmet noktaları sadece afet döneminde değil yılın her günü ihtiyaç sahiplerine ulaşmanın vesilesi haline geliyor. Çok kıymetli halkımızın destekleriyle bu tarz hizmet noktalarını faaliyete geçireceğiz. Hedefimiz her ilde bir aşevi olması” ifadelerini kullandı.

“Aşevi geleneği bizim kadim bir geleneğimiz”

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, “Bu aşevi sadece Yıldırım’ın değil tüm Bursa’nın aşevi. Aşevi geleneği bizim kadim bir geleneğimiz. Modern zamanlarda da aşevi kültürünü devam ettiriyoruz. Ekonomik imkanı olsa da tek başına yaşayan fakat yemek yapma imkanı bulamayan büyüklerimize de buradan yemek götüreceğiz” şeklinde konuştu.