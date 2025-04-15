Kızılay Erzurum İl Merkez Şube Başkanı Orhan Akgüloğlu, 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Şehitler Haftası dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı. Akgüloğlu, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Mesajında, şehitliğin milletimizin gönlündeki en yüce mertebelerden biri olduğunu vurgulayan Akgüloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Vatan toprağını canı pahasına koruyan aziz şehitlerimizi Şehitler Haftası’nda bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

Kızılay’ın kuruluşundan bu yana savaşta, afette ve barışta milletin yanında olduğuna dikkat çeken Akgüloğlu, geçmişten bugüne tüm şehitlerin aziz hatıralarına sahip çıkmanın, milli bir görev olduğunun altını çizdi.

Akgüloğlu ayrıca, özellikle genç nesillere şehitlik bilincinin kazandırılması gerektiğini belirterek, "Bu topraklar kolay vatan olmadı. Geçmişimizi unutmadan geleceğe emin adımlarla yürüyebilmek için, şehitlerimizin fedakârlığını iyi anlamalı ve unutturmamalıyız" dedi.