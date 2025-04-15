Tarihi Karahisar Kalesi üzerinde, profesyonel kameramanlar tarafından kaydedilen ve adeta bulutların dans ettiği görüntüler izleyenleri mest etti.

Afyonkarahisar’ın simgelerinden tarihi Karahisar Kalesi bu defa bulutlarla ön plana çıktı. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından çekilen ve timelapse (hızlandırma) tekniği uygulanarak hazırlanan video büyük ilgi gördü. Görüntülerde kale üzerindeki bulutların uygulanan teknik ile adet dans ettiği anlar görenleri hayran bıraktı. Bulutların gölgelerinin kale üzerine düştüğü anlar ise bir başka dikkat çekici an oldu.