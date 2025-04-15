Başiskele’ye kazandırılacak Kadın El Emeği Mağazası ve Gün Evi Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Proje, Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde inşa ediliyor. Alışveriş merkezindeki BAŞKEM Mağazası’nın ikinci şubesi olacak yeni Kadın El Emeği Mağazası, özellikle ilçe sakini kadınların daha geniş ve ferah bir ortamda bir araya gelebileceği gün evi ile birlikte hizmet verecek.

Kocaeli’de ilk olma özelliği taşıyan gün evi, 100 metrekare toplam alandan oluşacak ve içerisinde mutfak, mescit ve tuvaletler yer alacak. Projenin mağaza kısmı ise 120 metrekare alandan oluşacak.