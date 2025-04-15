Şahinbey Belediyesi, tarımsal üretimin ve verimin artırılması için verdiği destekleri sürdürerek 7 milyon adet domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fidesi dağıtımı gerçekleştirdi.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, çiftçilere destek sağlamak amacıyla kırsal Kapacağız Mahallesi’nde fide dağıtımı yaptı. Şahinbey Belediyesi tarafından organize edilen dağıtım töreninde bölge çiftçilerine toplamda 7 milyon adet domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fidesi dağıtıldı. Destekten faydalanan çitçiler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

"Tarıma ve çiftçiye verdiği destekler için teşekkür ediyoruz"

Programda konuşan Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, "Şahinbey Belediyesi her alanda olduğu gibi tarım alanında da her zaman vatandaşın yanında. Biz tarıma ve çiftçiye verdiği destekler için teşekkür ediyoruz" dedi.

"7 milyon adet fideyi çiftçilerimize ulaştıracağız ve toprakla buluşturacağız"

Fide dağıtım töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bugün yine hayırlı bir iş için bir araya geldik. Geleneksel hale getirdiğimiz ’Çiftçilerimize Destek Programı’ kapsamında bugün fide dağıtım töreninde buluştuk. Bu programla birlikte 7 milyon adet fideyi çiftçilerimize ulaştıracağız ve toprakla buluşturacağız. Çiftçiye destek vermek gerçekten çok önemli. Çünkü üretim çok önemli. Şu anda üretimin yüzyılını yaşıyoruz. Askerlerimiz nasıl sınırlarımızı korumak için gece gündüz nöbet tutuyorsa, çiftçilerimiz de bir karış vatan toprağı boş kalmasın, üretime kazandırılsın diye gece gündüz demeden emek veriyor. Onların nasırlı, bereketli elleriyle yaptıkları bu iş gerçekten çok kıymetli. Ben tüm çiftçilerimizin ellerinden öpüyorum. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.

"Tarım çok büyük ve değerli bir alan"

Tahmazoğlu, "Tarım çok büyük ve değerli bir alan. Elbette sanayi de önemli, her alanın kendine göre değeri var ama tarımın yeri her zaman ayrıdır. Ne kadar sanayi toplumu olursak olalım, tarımı asla ihmal edemeyiz. Bu anlayışla, 7 yıldır çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bir yandan Büyükşehir Belediyemiz, diğer yandan biz Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında olmaya, onların üretim gücünü desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.