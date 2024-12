Kızılay Ağrı Şubesi, Türkiye genelinde sergilediği üstün performans ve özverili çalışmalarıyla Kızılay Genel Merkezi’nin açıkladığı 11 aylık verilerde Türkiye ikincisi olmayı başardı. Kış aylarının da etkisini göstermesiyle birlikte yardım faaliyetlerine hız kazandıran Kızılay Ağrı Şubesi, il genelinde binlerce ihtiyaç sahibi aileye, çocuklara ve yaşlılara dokunmaya devam ediyor.

Kızılay Ağrı Şubesi, her gün 3 bin 200 kişiye sıcak yemek ulaştırdığı Aşevi ile büyük bir sosyal destek sağlıyor. Şu ana kadar 800 bin öğün yemek çıkaran Aşevinde günlük 125 kilo et kullanılıyor. Yemeklerde kullanılan malzemeler, bağışçılar tarafından sağlanan kurbanlık etler ve diğer adak, şükür ve akika bağışlarıyla temin ediliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yemek hazırlıkları, akşam saatlerine kadar sürüyor. Yemekler sefertasıyla hasta, engelli ve yalnız yaşayan yaşlılara ulaştırılıyor. Kızılay Ağrı Şubesi, öğrencilere yönelik destek faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yaşam Merkezi’nde yer alan ve bir mağaza konseptiyle hizmet veren Kızılay Butik Mağazası, yılda yaklaşık 1 bin öğrenciye giyim yardımı sağlıyor. Öğrenciler birinci ve ikinci dönemlerde toplamda sekiz parça kıyafeti seçip deneyerek ücretsiz temin edebiliyor. Kömür yardımları kapsamında ise geçen yıl 40 ton kömür dağıtan Kızılay Ağrı Şubesi, bu yıl hedefini daha da yükseltti. Kış şartlarının zorlu geçtiği Ağrı’da daha fazla aileye kömür ulaştırmak için çalışmalar devam ediyor.

"Bir Sınıf Bir Koli" projesi Türkiye’ye örnek oldu

Kızılay Ağrı Şubesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü "Bir Sınıf Bir Koli" projesi, yardımlaşma bilincini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Proje kapsamında okullara bırakılan boş koliler, öğrencilerin evlerinden getirdiği gıda malzemeleriyle dolduruluyor. Geçen yıl bu projeyle 3 bin 500 koli gıda yardımı toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Şube ayrıca 12 bin gıda kolisini bağışçılar sayesinde temin ederek dağıttı. Deprem bölgelerine yönelik yardımlar da hız kesmeden sürdü. 6 Şubat depreminin ardından toplanan yardımlar bölgeye ulaştırılırken, Ağrılı öğrencilerin yazdığı mektuplar da depremzedelere moral oldu.

Maddi destek ve sosyal yardımlarla hedef büyüyor

Kızılay Ağrı Şubesi, nakdi yardımlar konusunda da önemli bir rol üstleniyor. 2024 yılı içerisinde toplamda 8 milyon TL’nin üzerinde bir maddi destek sağlayan şube, tedavi masraflarından ev tadilatlarına, yol giderlerinden işitme cihazı alımlarına kadar birçok alanda ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Ayrıca Kızılay Genel Merkezi’nden gönderilen 106 tekerlekli sandalye de engelli bireylere ulaştırılarak onların yaşam standartları yükseltiliyor.

Gönüllülük ve sosyal etkinliklerle halkın yanında

Kızılay Ağrı Şubesi, 2 bin 400 gönüllüsüyle her gün sahada aktif bir şekilde çalışıyor. Genç Kızılay ve Kadın Kızılay ekipleri; okul ziyaretleri, çevre temizliği, doğa yürüyüşleri, fidan dikimi, ilk yardım ve deprem farkındalık eğitimleri gibi sosyal etkinliklerle halkı bilinçlendirmeye devam ediyor. Öğrencilere iyilik ve merhamet bilinci aşılayan gönüllüler, ziyaret ettikleri okullarda 3 bin öğrenciye mont, bot ve kıyafet hediye etti. Diş sağlığı farkındalığı için diş hekimleriyle birlikte 5 bin adet diş fırçası ve diş macunu dağıtıldı.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, yaptığı açıklamada, Kızılay’ın yalnızca bir yardım kuruluşu değil, aynı zamanda insanlığı ve kardeşliği temsil eden bir değer olduğunu vurguladı. Tatlı, “Her insanın hayatında zorluklarla karşılaştığı, yardıma ihtiyaç duyduğu anlar olur. Bu anlarda uzanan Kızılay’ın şefkatli eli, halkımızın merhamet dolu kalbidir. İyilik paylaştıkça büyür; bir gönüle dokunmak, bir insanın hayatına dokunmak demektir. Bu iyilik seferberliğine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kızılay Ağrı Şubesi, "İyi Günde ve Kötü Günde, Her Zaman Her Yerde" sloganıyla ihtiyaç sahiplerine umut olmaya, Ağrı’nın her köşesinde iyiliği yaymaya devam ediyor.