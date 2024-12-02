Malatya’dan gelen 2. Ordu Komutanlığı bandosu, Şırnak’ın Cizre ilçesinde verdiği konseri bin 500 kişi izledi.

Cizre’de Cumhuriyet Mahallesi 100. Yıl Kapalı Spor Salonundaki konsere halk ve öğrenciler büyük bir ilgi gösterdi. Marşlar ve türküler seslendiren bando takımına dinleyiciler de hem söyleyerek hem de alkışlarla eşlik etti. Bando şefinin davetiyle sahneye gelen öğrenciler şarkılar seslendirdi. Program sonunda vermiş oldukları güzel konserden dolayı Cizre Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök tarafından bando şefine plaket takdim edildi.

Konsere, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Arıkök, 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Elmalı, İlçe jandarma Komutanı Kazim Sezgin, Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

2. Ordu Komutanlığı bandosunun Cizre’deki konseri toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.