Ardahan’ın Posof ilçesinde doğası ile hayran bırakan Kızıl Göl’de kanoya binenler tabiatla içi içe farklı bir keyif yaşadı.

Ardahan’ın eşsiz güzellikleri arasında görülmesi gereken yerlerin başında Posof ilçesi geliyor. Kamp alanları, muhteşem doğası, yapılacak aktiviteler ve diğer detayları ile yeni bir turizm rotası olmaya aday. Ardahan Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ve doğasever Serhat Soylu, Posof ilçesine 15 kilometre uzaklıkta olan ve Yolağzı köyü sınırları içerisinde bulunan Kızıl Göl’de kano heyecanı yaşadı.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Dede, alternatif turizmin yeni rotası olmaya aday Ardahan’ın turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için büyük çaba gösterdiklerini söyleyerek, bu kapsamda Posof ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kızıl Göl ve çevresinde çalışma yaptıklarını ifade etti.

Dede, Kızıl Göl’de kano keyfi de yaptıklarını söyleyerek, ’’Posof Ardahan’ın iklim olarak en güzel ilçelerinden birisi ve yeşili ile gölleri bol bir ilçe. Aslında göller ilçesi de diyebiliriz. Şu anda bulunduğumuz ver Kızıl Göl. Yolağzı köyünün hemen üzerinde bulunuyor ve tam karşısında da Hiram Vadisi var. Burası cennetten bir köşe ve biz de turizm müdürlüğü olarak yeni bir rota oluşturmaya çalışıyoruz. Ve buradan da Kesik kayalara geçip oradan da bir rota çalışması olacak. Dolayısıyla burasını turizme açmayı düşünüyoruz, ama doğallığını koruyarak turizme açacağız. Yoksa yapılaşmayla turizm olmaz. Doğallığını koruyup, doğal güzelliklerini de muhafaza edecek şekilde plan ve proje gerçekleştirmek zorundayız’’ dedi.

Serhat Soylu, Kızıl Göl’de kano keyfi yaşamak bambaşka bir duygu. Soylu, her türlü doğa sporlarına açık bir alanda olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, ’’Yolağzı köyü üzerinde bulunan Kızıl Göl’de kano heyecanı yaşamak için buraya geldim. Doğayla iç içe olan bu gölde doğa sporu olan kano yapmak ayrı bir keyif’’ dedi.