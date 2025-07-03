Van Valisi Ozan Balcı’nın öncülüğünde yürütülen "Kitap Van Projesi" kapsamında Muradiye ilçesi, gösterdiği başarıyla il genelinde dikkat çekti.

Proje çerçevesinde seçilecek 10 başarılı öğretmenden 8’inin Muradiye’den olması, ilçenin eğitim alanındaki performansını gözler önüne serdi. Van genelinde okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi, sınıflara kitap temini ve öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlatılan ‘Kitap Van Projesi’, tüm ilçelerde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Proje kapsamında Muradiye ilçesi, kitap Van platformunun en verimli kullanıldığı ilçelerden biri oldu. Muradiye’de görev yapan ve projeye aktif katkı sunarak örnek çalışmalara imza atan 8 öğretmen, il genelinde başarı gösteren öğretmenler arasında yer aldı.

Başarılı okulların ve öğretmenlerin isimleri, Emrah Göçmen-Balaklı Yüzüncü Yıl İlkokulu, Mihriban Uçkan-Yakıncak İlkokulu, Ali Bozan-Atatürk İlkokulu, Tuğçe Yaman-Atatürk İlkokulu, Melih Tabak-Atatürk İlkokulu, Hasan Çelik-Fevziye-Salih Ünlü İlk/Ortaokulu, Şeymanur Güner-Balaklı Yüzüncü Yıl İlkokulu ve Mustafa Yayan-Cumhuriyet Anaokulu.

Kitap Van Projesi’nin Van genelinde yaygınlaştırılması amacıyla yetkililer çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.