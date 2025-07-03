Amasya’da bu yıl üretimi bol olan soğan yurt içine satılmasının yanı sıra Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da pazarlanıyor. Türkiye’de en fazla üretiminin yapıldığı 2. sıradaki şehir olan Amasya’da bir dönem ‘kırmızı altın’ diye adlandırılan soğan tarlada kilosu 5 TL’den satılıyor. Bu yıl 500 bin ton üretimi bekleniyor.

"Amasya’da bu yıl soğan bol"

Üretilen erkenci soğanların yurdun dört bir yanına satıldığı gibi Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da ihraç edildiğini belirten soğan üreticisi Oğuz Çelik, "Amasya’da bu yıl soğan bol. Yurt dışına da satış yaptık. Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya, Gürcistan ve Rusya gibi ülkelere bin tondan fazla soğan gönderdik" dedi.

"Türkiye’nin en kaliteli soğanını üretiyoruz. Elma kadar tatlı"

Dönüm başına 10 tondan fazla verim alınan soğanın kalitesine güvenen Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş, "Şu an 5 TL’den satıyoruz. Türkiye’nin en kaliteli soğanını üretiyoruz. Elma kadar tatlı. Tarlaya girenin soğan yiyesi geliyor" diye konuştu.

500 bin ton üretim bekleniyor

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise 90 bin dekar alanda yetiştirilen soğanlardan 500 bin ton üretim beklendiğini söyledi. Soğan hasadına katılan Amasya Valisi Önder Bakan da çiftçilere ve tarım işçilerine bereketli kazançlar diledi.

Ziyarete İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin de katıldı.