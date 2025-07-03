Ordu’nun Cittaslow (Sakin şehir) unvanına sahip, mavi ile yeşilin tüm tonlarını taşıyan Perşembe ilçesi arıtma tesisi için imzalar atıldı.

Perşembe ilçesinin altyapısının en önemli parçası olan ‘Arıtma Tesisi Terfi Merkezi ve Atık Su Kollektör Hattı’ projesinde imzalar atılarak yer teslimi yapıldı.

Yer teslimi ile resmen başlatılan çalışmanın imza törenine Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, Ordu büyükşehir Belediyesi OSKİ Genel Müdürü Murat Us, İlbank Samsun Bölge Müdürü Afşin Çakır, Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Yalçın Dumlu, doğalgaz firması ile YEDAŞ yetkilileri, yüklenici firma yetkili ve proje ekibi katıldı.

35 bin kişiye hizmet verecek

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak yaptığı açıklamada, "Sakin Şehir Perşembemizin uzun yıllardır hasretle beklediği, 4.300 metreküp/gün kapasitesiyle 35 bin kişiye hizmet verecek olan ilçemiz tarihinin en büyük altyapı yatırımında önemli bir aşamaya geldik. İmzalanan protokollerle birlikte proje resmen başlamış oldu. Bu büyük yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir, daha temiz ve daha modern bir Perşembe için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.