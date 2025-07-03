Kütahya ile Tavşanlı arasında ulaşımı sağlayan karayolunda, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 saat esasına göre yürütülen temizlik ve yol çizgi yenileme çalışmaları, sürücülerden büyük takdir topluyor.

Yol güvenliğini artırmak ve sürüş konforunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, ekipler günün her saatinde sahada yoğun mesai harcıyor. Özellikle yağışlı havalarda hayati önem taşıyan yol çizgileri, yapılan yenileme çalışmalarıyla daha görünür hale getiriliyor. Bunun yanı sıra yol kenarlarında biriken atıklar ve yabancı maddeler de titizlikle temizleniyor.

Sürücüler, Karayolları ekiplerinin özverili çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek, yolların hem daha güvenli hem de daha kullanışlı hale geldiğini ifade etti. Yürütülen temizlik ve çizgi yenileme faaliyetlerinin kazaların önlenmesine de katkı sağladığı belirtiliyor.

Karayolları yetkilileri, bölgedeki yol bakım ve temizlik çalışmalarının sürücü güvenliği açısından aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.