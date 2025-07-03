Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi’nin 2025 mezuniyet töreninde öğrenciler taşıdığı anlamlı pankartta Gazze’de eğitim hakkı ellerinden alınan çocuklara dikkat çekerek, büyük takdir topladı.

Tören alanına asılan "Gazze Bu Sene de Mezun Veremedi, İnsanlık Sınıfta Kaldı" yazılı pankart, salonda duygusal anlar yaşattı. Öğrencilerin bu duyarlı mesajı, öğretmenler ve veliler tarafından ayakta alkışlandı.

Okul Müdürü Ahmet İren, öğrencilerin bu anlamlı duruşuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu pankart öğrencilerimizin vicdanının sesi. Mezuniyet sadece diplomayla değil, insanlıkla anlam kazanır" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, kendi mezuniyetlerini kutlarken Gazze’deki yaşıtlarının mezun olamamasına dikkat çekerek, insanlığın vicdani sınavda başarısız olduğunu vurguladı.