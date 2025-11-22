Manisa’da 8’inci kez kapılarını açan Manisa Kitap Fuarı, yüzlerce yayınevi, söyleşi ve imza günü etkinlikleriyle kentin kültürel yaşamına hareketlilik katarken; bu yıl ilk kez düzenlenecek "Kent Belleği: Manisalı Yazarlar Buluşması" ile Manisa’nın edebiyat hafızasını da ön plana çıkaracak.

Manisa’nın en önemli kültür etkinlikleri arasında yer alan Manisa Kitap Fuarı, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 8’inci kez kitapseverlerle buluştu. Manisa Fuar Merkezi’nde kapılarını açan fuar, 30 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Açılış törenine; AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Geriter, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, MHP Manisa İl Başkanvekili Mehmet Baskak, Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, oda başkanları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Bu yıl da çok sayıda yayınevi ve yazarın yer aldığı fuar; panel, söyleşi ve imza günleriyle kentin kültür hayatına hareketlilik kazandıracak. Fuarın öne çıkan etkinliklerinden biri ise 27-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek "Kent Belleği: Manisalı Yazarlar Buluşması" olacak. Manisalı yazarlar, bu etkinlikte okurlarıyla bir araya gelerek kitaplarını imzalayacak.

Açılışta konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, kitap okuma alışkanlığının toplum için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Fuarın bugüne gelmesinde emeği geçen önceki Büyükşehir Belediye Başkanları Cengiz Ergün ve merhum Ferdi Zeyrek’i anan Dutlulu, "Dijitalleşen dünyada kitap okuma oranının düşmesi bizleri üzüyor. Geleceğin bilinçli ve kendini ifade edebilen nesilleri için kitap alışkanlığı çok önemli. Gençlerimizin daha fazla kitaba daha ekonomik şartlarda ulaşabilmesi açısından bu fuar büyük bir fırsat. Manisa’nın fuarlar kenti haline gelmesi bizim için değerli" dedi.

Dutlulu, fuarın onur konuğu yazar Adnan Özyalçıner’e plaket takdim etti.

TACT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Didem Simsaroğlu ise kitabın ve kültürel etkinliklerin toplumdaki yerini vurguladı.

Konuşmaların ardından kesilen açılış kurdelesi sonrası Başkan Dutlulu, AK Parti’li Milletvekili Arınç ve protokol üyeleri stantları gezerek yayınevleriyle bir araya geldi. AK Parti’li Arınç, Başkan Özalper ve Başkan Dutlulu birbirlerine kitap hediye etti.