Erzurum’un Oltu ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Oltu Şubesi tarafından düzenlenen 2025 yılı "Kitap Kurdu" yarışmasında dereceye giren öğrenciler, düzenlenen yemek programında ödüllerine kavuştu.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, AK Parti Oltu İlçe Başkanı Oğuz Yavuz, MHP Oltu İlçe Başkanı Vedat Sağlam, okul müdürleri, öğrenciler ve velilerin katıldığı programda, dereceye giren öğrencilere para ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

7-8. sınıflarda il ikincisi Oltu’dan çıktı

Erzurum genelinde yapılan yarışmada; 5-6 sınıflarda; Kerem Karagöl birinci, Elif Yaren Uçar ikinci ve Aysima Demir üçüncü oldu. 7-8. sınıflarda ise; Rümeysa Özay birinci, Çağan Çalışkan ikinci ve Mehmet Aktoprak üçüncü oldu. Yarışmada Oltu birincisi ve Erzurum il ikincisi olan 7. sınıf öğrencisi Çağan Çalışkan, 3 bin TL’lik para ödülünü alırken mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Bu yarışmada Oltu birincisi ve il ikincisi oldum. 3 bin TL ödül kazandım. Bu yarışmayı düzenleyen TÜGVA Oltu Şubesi’ne ve desteklerinden dolayı Oltu Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum."

"Hedefimiz Türkiye Birinciliği"

TÜGVA Oltu Şubesi Başkanı Zakit Demirtaş ise yaptığı açıklamada yarışmanın önemine değinerek şunları söyledi: "2025 yılında gerçekleştirdiğimiz Kitap Kurdu yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize hediyelerini takdim ettik. Bu organizasyonda emeği geçen başta Kaymakamımız olmak üzere, Oltu Belediye Başkanımıza, okul müdürlerimize ve özellikle öğrencilerle ilgilenen velilerimize teşekkür ediyorum. Yeni yarışmamız daha kapsamlı olacak. Hem ilçemizde hem il genelinde dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hedefimiz Türkiye birinciliği çıkarmak."

Program, öğrencilerin ve ailelerinin hatıra fotoğrafları çektirmesiyle sona erdi.