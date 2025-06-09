45 yaşında üniversite hayalini gerçekleştiren Sevim Karataş, hayatı boyunca yaptığı minyatür ve tezhip eserleri mezun olacağı yıl, okuduğu fakülte koridorunda sergiledi.

Erzurum’da yaşayan Sevim Karataş, ilkokulu bitirdikten sonra başörtüsü nedeniyle eğitim hayatına bir süre ara verdi. Ortaokul ve liseyi dışardan bitiren Sevim Karataş, yıllar sonra üniversite hayaline ulaşmak için dershaneye kayıt yaptırdı. Resime olan ilgisi nedeniyle Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin sınavlarına girdi. Gerekli şartları yerine getirdi ve sınavları başarı ile tamamladı. Son sınıf öğrencisi Sevim Karataş, mezun olmadan hayalindeki sergiyi yine okulunun koridorlarında açtı.

36 eseri fakültede sergilendi

Sevim Karataş (49), tespih ve minyatüre ilgisi olduğunu belirterek, "Bir hayalimi gerçekleştirdim. Eserlerim sadece okul hayatımdaki çalışmalar değil bu sanata ilgi duyduğum günden bu yana ortaya çıkan çalışmaları. Yaklaşık 16-17 yıllık bir birikimin sonucu. Evimde ve katıldığım kurslarda bunları yaptım. İlk kişisel sergimde 36 eserimi sanatseverlerin beğenisine sundum. Bu eserle sadece birer çalışmadan ibaret değil. Hepsinde kendimi buldum. Eserlerimde Osmanlı’dan izler var. Bu benim için çok anlamlı. Onların birer parçası olduğumu fark ettim" şeklinde konuştu.