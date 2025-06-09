Son yıllarda turizm rotalarının önemli kavşaklarında birisi olan Erzurum’a dair yapılan bir çalışmada, şehrin dijital tanıtımda gastronomik unsurların eksikliğine dair önemli tespitler yapıldı.

Batman Üniversitesi’nden Hasan Önal Şeyhanlıoğlu ve Yunus Emre Doğan’ın "Dijital Tanıtımında Gastronomik Unsurların Yeri: Erzurum İli" üzerine yaptığı araştırmanın sonuçları, ilginç verileri ortaya çıkardı. Erzurum’un , kültür turizmi ve iklim koşullarıyla kış turizminin yapıldığı en elverişli kentlerin başında geldiği vurgulanan araştırmada, "Buna rağmen turizm geliri konusunda istenilen seviyelere ulaşılamamıştır. Gastronomik unsurların ve yerel yiyecek ürünlerinin turizm gelirinde yadsınamaz bir payının olduğu bilinmektedir. Bu durum Erzurum kentinin bu konuda güçlü olduğunu ve ciddi gelir potansiyelinin olabileceğini ortaya çıkarmaktadır. Böylece şehrin gastronomi unsurlarına ve ürünlerine önem vermeleri gerekmektedir. Araştırma da Erzurum’un tanıtımında gastronomik ürünlerinin günümüzdeki durumunu belirlemek amaçlanmıştır. Erzurum ile ilgili bilgi sahibi olabilecek web sayfaları, sayfada yer alan linkler ve kataloglar belge taraması yöntemiyle ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Erzurum’un web sayfalarında gastronomik unsurların yer aldığı fakat yetersiz olduğu bu sayfaların düzenlenmesi gerektiği ve şehrin tanıtımının yetersiz olduğu saptanmıştır" denildi.

"Gastronomik öğeler tam olarak kullanılamıyor"

Safran Kültür ve Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanan araştırma makalesinde, Erzurum’un, bölgenin en önemli kentlerinden bir olmasının yanında temiz havasıyla ve yaşam alanlarıyla tercih edilen kentlerden birisi olduğu vurgulanarak, "Turizm bağlamında kentte Palandökenden dolayı kış turizmi rağbet görmektedir. Erzurum bu noktada gastronomik öğelerini tam olarak kullanamadığı düşünülmektedir. Kış turizmi ve kültür turizminin ön planda olmasıyla gastronomi turizmi ürünleri ikincil konumda kalmıştır. Gastronomik öğelerin tanıtımda yetersizliği konusunda literatürde konuyla benzer çalışmalarda yer almaktadır. Erzurum’un gastronomik öğelerinin web sayfaları aracılığıyla yeterli bir şekilde tanıtılmadığı görülmektedir. Erzurum Valiliğinin web sayfasında yalnızca gastronomik öğeler değil şehrin turizmine yönelik herhangi bir ibarenin bulunmaması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Valiliklerin kentin turizmine veya gastronomisine katkı sunmak asli görevleri olmasa da halkın çıkarları ve ekonomik katkılar göz önüne alındığında tanıtım sekmelerinin yer almasının isabetli olacağı düşünülmektedir. Valilik web sayfasının yenilenmesi kent için iyi olacaktır. Bilhassa Erzurum sekmesi yapılıp alt kısımda turizm ve gastronomi başlıklarına yer verilmesi ürünlerin detaylı anlatılması olumlu bir atılım olacaktır. Hatta Valiliğe bağlı olan birimlerden olan İl kültür turizm müdürlükleriyle entegre çalışılması kolaylık açısından gelen veya potansiyel turistlere fayda sağlayacaktır" denildi.

Web sayfalarında bir bütünlük olmalı

"Dijital Tanıtımında Gastronomik Unsurların Yeri: Erzurum İli" konulu araştırmanın sonuç kısmında şöyle denildi, " Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yeterli bir içerik bulunmamasının yanında bulunan içerikler sekmelerden ulaşımı yetersizdir. Rota Erzurum ara yüzüyle bağlanıp ulaşılan sekmelerde coğrafi işaretli ürünler ve yöresel yemeklere dair bilgiler bu sekmede bulunmaktadır. Tanıtım sayfası olan bu sayfada gastronominin ön planda olmadığını belirtmekte fayda vardır. Pazaryolu Belediyesinde de gastronomiye dair; Horis, Enişte Yemeği, Kuymak ve Ağuz isimli yemeklerin fotoğraflarına, yapılışına ve malzemelerine ilişkin bir bilgilendirme bulunurken diğer ilçe belediyelerinin hiçbirinde turizm ve gastronomiye dair ibareler yer almamaktadır. Bu noktada Büyükşehir Belediyesinin görülen bir sekmeye gastronomi ve turizm gibi bir başlık açması önerilmektedir. Erzurum İl kültür turizm müdürlüğü ve Erzurum Go sayfaları sadece yemek ve yiyecekler üzerinde durmuşlardır. İçecek konusunda eksiklikler yer almaktadır. Bu konuda da belli başlı yemekler ele alınmıştır. Bunların arttırılması ve detaylı bilgilerin ve reçetelerin yer aldığı sekmelerin hazırlanması gerekmektedir. Ziyaretçilerin potansiyelinin canlanması için görsellerin arttırılması gerekmektedir. Bu tarz içeriklerin belirli koordinasyon ve kent konseyi toplantılarında da dile getirilmesi gerekmektedir"

"Kurumların web sayfaları önem taşıyor"

Web sayfalarında yer alan bilgilerin karmaşıklığı ve yetersizliği en çok belirlenen sorunların başında geldiği vurgulanan araştırmada daha sonra şu tespitlere yer verildi, "Erzurum gibi yerel mutfağı güçlü bir kentin gastronomik öğelerini bu denli eksik bırakması önemli bir eksikliktir. Bu konuda gerekirse ortak bir web sayfası kurarak tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde aktarılmalıdır. Hatta web sayfasına dil seçenekleri konulmalıdır. Çünkü yabancı turistlerinde bilgi sahibi olmaları gerekebilir. Turistlerin öncelediği konuların başında tanıtım ve bilinirlilik gelmektedir. Bu bağlamada kurumların web sayfaları önem taşımaktadır. Bu gastronomik öğelere yer verilmesi turistlerin kalış sürelerini arttırabilmektedir. Araştırma belli başlı web siteleri üzerinden tanıtım amaçlı gastronomik öğelerini araştırmıştır. Gelecek araştırmacılar sosyal medya aracılığıyla konuyla ilgili kentin konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri veya eğlence işletmeleri üzerine detaylı araştırmalar yapabilirler"