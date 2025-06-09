Jandarma ekipleri bir ay içinde Erzurum’da yaptıkları denetimlerde 24 bin 680 aracı kontrol etti.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde 24 bin 680 araç kontrol edildi. Yapılan kontroller neticesinde; 1 yol kullanıcısına alkollü araç kullanmaktan, 44 araca Mali Mesuliyet Sigortasını yaptırmamaktan, 23 yol kullanıcısına hız sınırlarını aşmaktan, 7 yol kullanıcısına seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve 99 yol kullanıcısına emniyet kemeri kullanmamaktan idari yaptırım uyguladı. 227 araç trafikten men edilirken, 11 yol kullanıcısının sürücü belgesi geri alındı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla denetim faaliyetlerine titizlikle devam edilecektir" denildi.