Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) 32. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Rasim Fırat, delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. 'Hizmette istikrar' vurgusuyla seçime giren Fırat, esnafın güvenoyunu alarak yola devam dedi.

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulda 291 delegeden 283 kişini oy kullandı. Yapılan seçimde mevcut başkan Rasim Fırat 130 oy alırken Yücel Karakaya 122, Hikmet Karaca ise 31 delegenin oyunu aldı.

Bu sonuçlarla Rasim Fırat, ESOB'da yeni dönemin de başkanı oldu. Fırat'ın yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu; Rasim Fırat, Ersal Yılmaz, Raci Çavuşoğlu, Gülsün Musaoğlu, Fuat Yılmaz, Selim Alak ve Necmettin Şöğütlü.

Fırat, seçimler sonrası yaptığı konuşmada; 'Bu başarı benim şahsıma ait değil; hem ekip arkadaşlarıma hem de Erzurum'a aittir. Esnafımıza bir iz bırakmışız ve seçimi gönüllere girerek kazanıyoruz. Seçime, son anda olmayan, gerçekçi olmayan vaatlerle, basını kullanarak kazanılmaz. Seçimler, gönüllere girerek kazanılır. Demek ki, ben ve ekip arkadaşlarım bugüne kadar gönüllere dokunduk, gönüllere hitap ettik ve bundan sonra da kaldığımız yerden aynı kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.