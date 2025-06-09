Erzurum’da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının Mayıs ayında 161 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum’da 2025 yılının Mayıs ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum’da 2025 yılı Mayıs ayında 161 yaralamalı kaza, 211 maddi hasarlı kazada 1 ölüm ve 2185 yaralı kayıtlara geçti.

Erzurum’da 2025 yılının ilk beş ayında 536 ölümlü-yaralamalı kaza, bin 80 maddi hasarlı kazada 6 ölü ve 979 yaralı kayıtlara geçti.