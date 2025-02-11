KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi; Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Kervansaray Genel Avlağı’nda yaşayan yaban hayvanları için yem bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile yem bırakma faaliyetinde, 1668 rakımlı Kervansaray Dağları’nın dağlık kesimlerine Anadolu Yaban Koyunları ve bölgede yaşayan diğer yaban hayvanları için yem bırakıldı. Faaliyet kapsamında zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendi.

Yetkililer, doğanın korunması ve yaban hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti.