Kırşehirli dağcılar, Gönül Dağı zirvesine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlik Kaman ilçesi Demirli köyünden başladı. Tırmanışa hazırlanan dağcılar karla kaplı zeminde güneşli ve berrak doğa yürüyüşünün keyfini çıkardı. Ahi Evran Üniversitesi Kaman Meslek Yüksek Okulu öğrenci ve öğretim üyelerinin de yer aldığı yürüyüşte bin 647 metre yükseklikteki Kale Tepe eteklerine ulaşıldı. 2025 yılının ilk günlerinde Gönül Dağı zirvesine çıkan ekip üyeleri Türk bayrağı açtı. Yeni yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen etkinlikle doğa sporlarına olan ilgilinin arttırılması hedefleniyor.