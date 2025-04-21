Battalgazi Belediyesi, Gülümuşağı’nda yağış sonrası oluşan kaya yığınlarını kaldırırken, Kuluşağı’nda yeni yolların alt temelini tamamlayarak ulaşımı daha güvenli hale getirdi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşanan ani ve yoğun yağışların ardından oluşan olumsuzluklara müdahale ederek vatandaşların güvenliğini önceleyen çalışmalar gerçekleştirdi. Gülümuşağı Mahallesi’nde yağışlar sonucu dağlık alandan koparak yola sürüklenen kaya parçaları, belediye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kısa sürede temizlendi.

Yola düşen iri kayalar ve taş yığınları, sadece trafik akışını aksatmakla kalmadı, aynı zamanda sürücüler için ciddi bir güvenlik riski oluşturdu. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı iş makineleri ve personel, kazaların önüne geçmek adına yolun kapanan kesiminde hızlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, malzeme tahliyesinin ardından yolun teknik kontrolünü sağlayarak, trafiğe yeniden açılmasını sağladı.

Öte yandan, Kuluşağı Mahallesi’nde yeni açılan yol güzergâhlarında alt temel serim çalışmaları yapıldı. Alt temel serim, yolun dayanıklılığını artıran ve asfaltlama öncesi zemin mukavemetini sağlayan önemli bir inşaat aşamasını oluşturuyor. Belediyeye bağlı ekipler, mühendislik esaslarına uygun olarak yapılan serim işlemleriyle yeni yolların uzun ömürlü ve konforlu hale gelmesini hedefliyor.

Battalgazi Belediyesi, doğal afet kaynaklı risklerin önlenmesi ve yeni yerleşim alanlarının ulaşım altyapısının güçlendirilmesi noktasında sahada aktif rol üstleniyor. Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın talimatıyla yürütülen bu çalışmalar, hem kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artırmayı hem de ulaşım güvenliğini garanti altına almayı amaçlıyor.