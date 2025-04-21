Bandırma’da 1. Uluslararası Balıkesir Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen halk dansları gösterileriyle renkli görüntüler oluştu. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelerden gelen çocuklar sahne aldı.

Bandırma Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Ukrayna, Litvanya, Gürcistan ve Meksika’dan gelen halk dansları toplulukları kendi kültürlerine özgü dans gösterileri sergiledi. Etkinliği izleyen vatandaşlar, çocukların sergilediği performanslara yoğun ilgi gösterdi.

Festival kapsamında Bandırma Belediyesi’ne bağlı Türkan Saylan Gündüz Bakımevi öğrencileri de sahne aldı. Minik öğrencilerin dansları ve renkli kostümleri izleyenlere neşe dolu anlar yaşattı.

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda, 1. Uluslararası Balıkesir Çocuk Festivali kapsamında gerçekleştirilen halk dansları gösterileriyle kentimiz rengârenk bir şenliğe ev sahipliği yaptı. Ukrayna, Litvanya, Gürcistan ve Meksika’dan gelen çocukların sahnelediği kültürel danslar izleyenlere görsel bir şölen sundu. Festival coşkusuna Bandırma Belediyesi Türkan Saylan Gündüz Bakımevi öğrencilerimiz de neşeleriyle renk kattı. Kültürün, barışın ve kardeşliğin dansla buluştuğu bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese ve katılım gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bandırma Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kültür ve sanatın birleştirici gücüne inanıldığı vurgulanarak, benzer uluslararası etkinliklerin süreceği bildirildi.