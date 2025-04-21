3.Lig 2.grupta ligin 29.haftasında bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Muğlaspor’a en yakın rakibi Balıkesirspor’dan tebrik mesajı geldi.

Balıkesirspor kulübünden Basın sözcüsü Ceyhun Ercan tarafından yapılan basın açıklamasında, "3.Lig 2.grupta ligin 29.haftasında bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden rakibi Muğlaspor’u tebrik ederiz. Sezon başında mutlak şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bu yolda önceliğimiz direkt olarak bunu başaramıyorsak, Play-Off ile bir üst lige yükselmekti. Bu noktada bu hedefi yönetim kurulu olarak bizler koyduk. Buna göre bir oluşum içine girdik. Netice itibariyle öncelikli iddiamız olan direkt yükselme hedefi ligin bitimine bir hafta kala maalesef son bulmuştur.

Bu sebeple sezon başından bu yana desteklerini esirgemeyen taraftarımızdan samimi bir şekilde özür diliyoruz. Hayal kırıklıklarını anlıyoruz. Biz kulüp yöneticileri, sezon başından bu yana gecesini gündüzüne katan kulüp emekçilerimiz ve camiaya mal olmuş teknik heyetimiz ile oyuncu kadromuz aynı hayal kırıklığını en az onlar kadar yaşamaktadır. Futbolcularımızın sezon içerisinde inişli ve yüselişli performansına rağmen, takım içerisinde her kulübün dönem dönem yaşadığı sıkıntılara rağmen bugün bir önceki sezon amatöre düşme tehdidinden son anda kurtulan kulübümüzü devraldığımız ve getirdiğimiz noktanın da taraftarımızın vicdanında unutulmamasını bekliyoruz" .

Balıkesirspor taraftarına ve camiasından Play-Off sürecinde destek bekliyoruz

Açıklamanın devamında Balıkesirspor taraftarlarına yönelik verilen mesajda da şu ifadelere yer verildi. "Birincilik iddiasının ortadan kalktığı bugün önümüzdeki gerçekleri ise hatırlamak; yöneticisinden futbolcusuna, taraftarından personeline bu gerçekler doğrultusunda hareket etme sorumluluğunda olmamız gerekmektedir. Gerçek şudur ki istikrarsız futbola rağmen takımımız grubunu bir hafta kala 2. bitirmeyi garantilemiş, altımızda kalan diğer play-off takımlarından gelecek rakibine kadar iyi bir ara kamp dönemi fırsatı yakalamıştır. Bu süreçte yönetim kurulu görevini aynı özveriyle sürdürmeye ve takımın Play-Off ’tan dahi olsa bir üst lige çıkma hedeflerine ciddiyetle sahip çıkacak ve camiasına örnek olacaktır. Oyuncuların motivasyonunu sağlayacak olan ise teknik heyet olacak olup 12.adamın manevi destek anlamında sorumluluğu ise hepimizden büyüktür. Herkes son düzlükte sorumlu bir şekilde hareket eder ise, futbolda kayıplar kadar galibiyetlerin de olduğu gerçeğinden uzaklaşmaz ise buraya kadar getirdiğimiz mücadeleyi hep birlikte zaferle taçlandırmak için önümüzde halen daha fırsatlar olduğunu unutmamalıyız. Uzun galibiyet serilerine imza atıp golleriyle taraftarını coşturan da oynadığı kötü futbol ile bizleri üzen de aynı oyuncu topluluğudur. Bu sebeple son düdük çalana kadar üst lig hedefimizden asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Sadece iyi günde değil kötü günde de Balıkesirspor diyebilen büyük Balıkesirspor taraftarına ve camiasına Play-Off sürecinde gösterecekleri büyük destek için şimdiden teşekkürü borç biliriz" denildi.