Aydın Sivil Dayanışma Platformu, Aydın’ın 17 ilçesinden yüzlerce araç ve binlerce vatandaşın katılımıyla Efeler ilçesinde konvoy düzenlendi. Konvoyun ardından gerçekleştirilen mitingde, Filistin halkına destek mesajı verildi.

Konvoy, sabahın erken saatlerinde ilçelerden hareket eden araçlarla başladı. Her yaştan vatandaşın aileleriyle birlikte katıldığı konvoy, Aydın şehir merkezinde büyük bir coşku ve kardeşlik atmosferiyle birleşti. Araçlara asılan Filistin bayrakları, pankartlar ve tekbirler eşliğinde, zalim işgale karşı duruş sergilendi.

Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde Gazze’de yaşananların sadece bir savaş değil, açık bir soykırım olduğuna dikkat çekildi.

Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, dualar ve Filistinli çocuklar için yapılan sembolik etkinlikler de yer aldı.