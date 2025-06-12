Devlet Su İşleri(DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Bayburt’un en büyük 2’nci barajı konumundaki Kırklartepe Barajı sulama inşaatında çalışmalar devam ediyor.

DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, DSİ Bayburt Şube Müdürü Muhammer Adanur, Sulama Şube Müdürü Fatih Çoban Kırklartepe Barajı Sulama inşaatında devam eden boru kaynak imalat çalışmalarını mühendislerle beraber yerinde inceledi. Yayla, alanda çalışma yürüten mühendislerden, ekiplerden bilgi aldı. Söz konusu sulama inşaatında bin 670 adet sanat yapısı, 4 bin 968 metre çelik boru, 27 bin 102 metre cam elyaf takviyeli CTP boru ve 159 bin 456 metre polietilen malzemeden üretilen termoplastik HDPE boru imalat çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber 57 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.