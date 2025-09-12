Kırklareli Valisi Uğur Turan, Asayiş Basın Bilgilendirme toplantısında, ağustos ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 11 operasyon düzenlendiğini, 10 kişinin tutuklandığını ve 15 araca el konulduğunu bildirdi.

Vali Uğur Turan, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’nde Asayiş Basın Bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıda konuşan Turan, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için aralıksız görev yaptığını söyledi.

Turan, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda 1 operasyon düzenlendiğini, 1 şüphelinin gözaltına alınıp tutuklandığını ifade ederek terörle mücadelede sıfır tolerans anlayışıyla, Kırklareli’nin güvenli bir liman haline geldiğini belirtti.

Turan, asayiş olaylarına ilişkin verileri de paylaşarak, "Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik ve siber suçlar gibi olaylarda 115 şüpheli yakalandı ve 216 kişi hakkında ifade işlemleri yapıldı. Organize suçlarla mücadele kapsamında 2025 Ağustos ayında 3 operasyon düzenlendi, 2 organize suç çetesi çökertildi, bu operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı ve 7 kişi tutuklandı. Uyuşturucu ticareti ve sağlama suçlarına yönelik 14 operasyon düzenlendi, bu kapsamda gözaltına alınan 30 şüpheliden 17’si tutuklandı" diye konuştu.

Ayrıca Turan, ağustos ayında düzensiz göçle mücadele kapsamında 11 operasyon düzenlendiğini, 10 kişinin tutuklandığını ve 15 araca el konulduğunu söyledi.

Toplantıya, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Demirköy Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Eren Dürüster katıldı.