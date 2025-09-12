Hatay’da jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde okullarda ve okul çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında, öğrencilerin sağlığını tehdit eden kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada; 52 bin 000 adet makaron, 9 bin 000 adet içi doldurulmuş sigara, 20 adet elektronik sigara, 155 kg nargile tütünü ve 8 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.