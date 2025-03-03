İstanbul Üniversitesi’nden "sahte diploma" açıklaması: "İnceleme ve işlemler tesis edilerek bilgi verilecektir"
İstanbul’da hayatını kaybeden Edip Akbayram’ın şarkıları Kırklareli’nin sokaklarında yankılandı.
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 77 yaşındaki ünlü sanatçı Edip Akbayram anısına Kırklareli’nde belediye hoparlörlerinden "Kuşlar", "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkıları çaldı. Hoparlörlerden usta sanatçının şarkılarını duyan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Vatandaşlar Akbayram’ın şarkıları ile yaşadığını söyledi.
Kaynak: İHA