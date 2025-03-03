Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Daimi Konseyi tarafından ilan edilen "2025 Nurgisa Tilendiyev Anma Yılı" çerçevesinde açılış töreni gerçekleşti.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Kazakistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı iş birliğinde Nurgisa Tilendiyev’in doğumunun 100. yılına ithafen ilan edilmiş olan anma yılı, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev’in katılımı ile düzenlenen törenle gerçekleşti. Tören, Nurgisa Tilendiyev’in bestelerinin seslendirilmesi ile başladı. Ardından Nurgisa Tilendiyev için hazırlanmış olan resim sergisi incelendi.

"Onun büyük mirasını yücelterek ona olan saygımızı sunuyoruz"

Nurgisa Tilendiyev’in eserleri Kazak halkının kültürünün değerli mirası olarak görüldüğünü belirten Büyükelçi Sapiyev, "O, müziğini dünyaya tanıtan ve birçok kuşağa rehberlik eden bir sanatçıdır. O, milli müziği yeniden canlandırmış ve modern algı ile zevki göz önünde bulundurarak, eserlerinde derin anlam ve duygu yansıtmıştır. Her bestesinde Kazak halkının kimliği, yaşam tarzı ve dünya görüşü görünmektedir. Bugün biz, onun büyük mirasını yücelterek ona olan saygımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tüm Türk dünyasının müzik tarihinde eşsiz bir kişiliğe sahiptir"

Kazakistan’ın büyük besteci, koro ve orkestra şefi, kıymetli müzisyen olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Raev, "Nurgisa Tilendiyev, sadece Kazakistan’ın değil, tüm Türk dünyasının müzik tarihinde eşsiz bir kişiliğe sahiptir. Kazak sanatına paha biçilemez bir katkı sağlamıştır. Kazak halkının manevi zenginliğini, geleneklerini ve kültürünü nesilden nesle aktarmak için büyük çaba sarf etmiştir. Etkinliğin amacı, Nurgisa Tilendiyev’in mirasını geniş kitlelere tanıtmak, onun müziğine olan ilgiyi artırmak ve Kazakistan kültürüne yaptığı katkıyı takdir etmektir. Anma yılı kapsamında Türkiye’de konser ve sergiler düzenlenmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrası, Nurgisa Tilendiyev için hazırlanılan belgesel filmi seyredildi.