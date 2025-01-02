Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde ilk kez idrar kaçırma ameliyatı yapıldı. Bir süredir yaşadığı idrar kaçırma rahatsızlığı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan Rukiye Şen’in imdadına Kırkağaç Devlet Hastanesi Üroloji Doktoru Ümit Gümüş yetişti.

Kırkağaç Devlet Hastanesi Üroloji Doktoru Ümit Gümüş, idrar kaçırma şikayetiyle gelen 36 yaşındaki Rukiye Şen’i ameliyat ederek sağlığına kavuştururken, ilçede ilk kez idrar kaçırma ameliyatını da gerçekleştirmiş oldu. Sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Rukiye Şen, tekrar sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, “İdrar kaçırma şikayetiyle 1 senedir büyük zorluk yaşıyordum. Doktor Ümit Gümüş’e geldim. İlk önce ilaç tedavisi yaptık. İlaçları kullandıktan sonra faydasını göremedik. Hayatımı ve yaşam kalitemi çok zorluyordu. O yüzden ameliyata başvurduk. Şimdi ameliyatımı oldum. Çok ciddi şekilde azaldı şikayetlerim. Doktorumuzdan Allah razı olsun. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Hiç çekinmelerine gerek yok” diye konuştu.

Kırkağaç’ta önemli çalışmalara imza atan Doktor Ümit Gümüş ise, “Hastamız Rukiye Hanım stresli diye tanımladığımız bir idrar kaçırma şikayetiyle başvurdu. Daha önce de tedavi olmuş ama fayda görmemiş. Biz önce tıbbi tedaviye başvurduk. 1-2 ay boyunca dozu da artırarak denedik. Ancak yaptığım iki ayrı muayenede de idrar kaçırmanın yoğun olduğunu gördüm. Bunun üzerine cerrahi seçeneği sunduk. Kendisi de kabul etti. Zaten hayatı da bayağı sıkıntılıydı. Ameliyatı 2-3 hafta önce oldu. Hastamız idrar kaçırmalarının tamamen kesildiğini söyledi. Kendisi çok memnun şimdi. Henüz erken sonuçlar ama uzun vadede daha iyi olacağını düşünüyorum. Uygun hastalar, seçilmiş doğru hastalar için ameliyat idrar kaçırma tipinde çok etkilidir. Hastaların bu konuda korkmalarına gerek yok. Uygun hastalar gelsinler, bizler onlara tabii ki yardımcı olacağız” diye konuştu.

Kırkağaç’ta ilk idrar kaçırma ameliyatını gerçekleştiren Uzman Doktor Ümit Gümüş, daha önce de karın bölgesinde şiddetli ağrı ve idrar yapma zorluğu şikayetiyle başvuran Birgül Büyükmanisa’nın mesanesindeki 1 kilo 6 gram ağırlığında ve 18 santimetre boyutundaki taşı başarılı bir operasyonla almıştı.