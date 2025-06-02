Kilis’te toplam 14 bin 147 hektar alanda tarımsal sulama yapılırken, modern sulama sistemleri ve yeni projelerle bu alanın artırılması hedefleniyor.

Kilis Tarım ve Orman İl Müdürü Levent Küçük, il genelinde toplam 14 bin 147 hektar alanda tarımsal sulama yapıldığını, bunun da kullanılan tarım arazilerinin yüzde 14’ünü oluşturduğunu söyledi. Sulamanın daha çok sebze ekili alanlar ile zeytin başta olmak üzere meyve bahçelerinde yapıldığını belirten Küçük, farklı bölgelerde farklı sulama sistemlerinin kullanıldığını ifade etti.

Sulama sistemleri ilçelere göre dağıtılmış durumda

Küçük, "Merkez ilçe doğu köyleri, Polateli ilçesi köyleri ve bir miktar Elbeyli köylerinde toplam 5 bin 129 hektar alanda damla sulama sistemi; Merkez ilçe batı köyleri, Musabeyli köyleri ve az miktarda Elbeyli köylerinde 4 bin 108 hektar alanda yağmurlama sulama sistemi; genellikle Elbeyli ilçesi ve köylerinde ise 4 bin 910 hektar alanda salma sulama sistemi kullanılmaktadır" dedi.

Asi nehri ve yeraltı suları önemli rol oynuyor

Asi Nehri’nin Sabun Suyu kolunun il merkezi ve çevresindeki tarım arazilerinin sulanmasında hayati öneme sahip olduğunu belirten Küçük, 5 bin 374 adet sondaj kuyusu ile yeraltı sularından da sulama yapıldığını söyledi. Ayrıca, Merkez ilçedeki Sapkanlı (240 ha) ve Demirciler (78 ha), Musabeyli ilçesindeki Balıklı (823 ha) ve Üçpınar (426 ha) göletleri ile toplam 1.567 hektar alanda sulama gerçekleştirildiğini aktardı. Elbeyli ilçesinde işletmede olan Kayacık Barajı-Doğanpınar Sulaması ile ise 10 bin 893 hektar alan sulanıyor.

Yeni projelerle 6 Bin 600 hektarlık alan daha sulanacak

Yapımı devam eden Musabeyli Barajı (3 bin 395 ha) ve Merkez ilçe Narlıca Göleti (196 ha) tamamlandığında toplam 3 bin 591 hektar alan daha suya kavuşacak. Proje aşamasındaki Şenlikçe Göleti (206 ha), Afrin Barajı ve Sulama Projesi (2 bin 533 ha) ile Üçevler Göleti ve Sulama Projesi (310 ha) ile birlikte 3 bin 49 hektarlık alanın daha sulanması planlanıyor.

Su kaynakları yetersiz, tasarruf şart

Küçük, "İlimiz yarı kurak iklime sahip. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle göletlerde doluluk oranı düşüyor, yeraltı su seviyeleri azalıyor. Bu nedenle suyun verimli kullanımı artık zorunluluk haline geldi" diye konuştu.

Bireysel sulama sistemlerine 32,2 milyon TL destek

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nce yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin desteklendiğini ifade eden Küçük, "2006’dan bu yana ilimizde 2 bin 56 bireysel modern basınçlı sulama projesi desteklenmiş ve bu projelere toplam 32,2 milyon TL hibe verilmiştir" dedi. Söz konusu sistemler arasında damla, yağmurlama, mikro yağmurlama, yüzey altı damla, lineer ve pivot sistemleri ile güneş enerjili ve akıllı sulama sistemleri bulunuyor. Her yatırımcıya, yatırım bedelinin yüzde 50’si oranında, en fazla 5 milyon TL’ye kadar hibe desteği sağlanıyor.

Kapalı kanal ve GES destekli modern sulama projeleri hayata geçiriliyor

Kilis Sınırlı Sorumlu Büyükkonak, Küçükkonak, Karamelik, Çörten Köyleri Kapalı Kanal Sulama Projesi ile 14 milyon liralık yatırım tamamlanarak hizmete alındı. 2025 yılı içerisinde Kapalı Sulama Kanalı ve Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile Beşenli Sulama Modernizasyon Projesi’nin de uygulanması planlanıyor.

Arıtılmış atık su ile sulama başladı

Kilis Belediyesi Atık su Arıtma Tesisinden çıkan sular, ileri arıtma ve dezenfeksiyon işlemleri sonrası tarımsal sulamada kullanılmaya başlandı. İlk etapta Arpakesmez ve İnanlı köylerindeki 278 hektarlık alanda modern basınçlı sistemlerle sulama yapılırken, ikinci etapta 200 hektar daha sulamaya açılacak.

"Su seferberliği sürüyor’’

Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Su Seferberliği kapsamında; endüstriyel atık suların ön arıtmadan geçirilerek kanalizasyona bağlanması, organize sanayi bölgelerinde arıtma tesislerinin kurulması, içme suyu sistemlerindeki kayıpların azaltılması, kurakçıl peyzaj uygulamalarının yaygınlaştırılması ve dere yataklarının düzenli temizliği gibi pek çok alanda çalışmalar sürüyor.

Son olarak İl Müdürü Levent Küçük, suyun verimli kullanımı konusunda vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Bu hayati konuda herkesin üzerine düşeni yapacağına inancımız tam. Bu vesileyle bir kez daha ‘Suda Sıfır Kayıp’ diyoruz" ifadelerini kullandı.