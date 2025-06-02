BTÜ’de 144 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen kapsamlı toplantıda, öğrenci işleri süreçlerinin daha etkin, verimli ve öğrenci odaklı hale getirilmesi için çözüm önerileri sunuldu.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da gerçekleşen ve 2 gün süren "10. Yükseköğretimde Öğrenci İşleri; Mevzuat-Uygulama-Birliktelik Toplantısı"nın açılışına; BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, BTÜ Genel Sekreteri Selim Uzun, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 144 devlet ve vakıf üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanlıklarının temsilcileri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, "10 yıl boyunca kesintisiz süren bu toplantılar, yalnızca bir bilgi paylaşım ortamı olarak kalmayıp, yükseköğretim sistemimizde öğrenci merkezli yaklaşımın güçlenmesine de katkı sağlıyor. Bu etkinlikte mevzuatla uygulama arasındaki köprüleri kurmak, iyi örnekleri paylaşmak ve birlikte daha güçlü bir yükseköğretim sistemi inşa etmek için bulunuyoruz. Bu birliktelik, öğrencilerimizin üniversite hayatlarında daha şeffaf, daha erişilebilir ve daha sağlıklı bir deneyim yaşamaları adına büyük önem taşıyor. Toplantımızda, sizlerin de katkılarıyla ortaya çıkacak fikirler, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecektir" dedi.

Toplantının amacı hakkında bilgi veren BTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı İbrahim Güngör, "10’uncusunu üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz toplantı kapsamında; öğrenci işleri süreçlerimizi daha etkin, verimli ve öğrenci odaklı hale getirmek için deneyimlerimizi paylaşacağız. Toplantı ile hedefimiz, sorunlara ortak akılla çözümler geliştirmek ve çağın getirdiği dijital çözümleri de kullanarak geleceğe daha güçlü adımlar atmak" diye konuştu.

BTÜ hakkında katılımcılara bilgi veren İbrahim Güngör, "Burada gerçekleştireceğimiz fikir alışverişleri ve ortak akıl girişimleri, üniversitelerimizdeki öğrenci hizmetlerinin kalitesini daha da ileriye taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Daire Başkanı Özgen Uludağ, "Mesleki Yeterlilik Kurumu Diplomalarında Türkiye Yeterlilik Çerçevesi Logosu Kullanımı" hakkında sunum gerçekleştirdi. 2 gün süren toplantıda; yükseköğretim kurumları arasındaki uygulamalarda birliktelik sağlamak, kurumların ve çalışanlarının arasında dijital ve eşzamanlı iletişim ve uygulama standartlarına ulaşmak ve bunları daha pratik ve işlevsel hale getirmek amacıyla panaller, semineler ve çalıştaylar gerçekleştirildi.

Burs, kredi ve yurt konularının ele alındığı panelde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden Şube Müdürü Hülya Mertoğlu Oğuz, Şef Gülhan Polat ve Yazılım Mühendisi Niyazi Gülşen konuşmacı olarak yer aldı. Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Ünver Sabuncu’nun moderatörlüğünü üstlendiği "Öğrenci İşlerinde Azami Süre İşlemleri" konulu panelde ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Meryem Elmastaş ve Erzurum Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Hasan Bostancı konuşmacı olarak yer aldı.