Erzincan merkeze bağlı Pınarönü, Kilimli ve Gölpınar köylerini kapsayan taşkın kontrol ihaleleri, Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalanarak resmiyet kazandı.

Taşkın kontrol projeleri kapsamında yapılacak altyapı çalışmaları ile üç köyün taşkın riskine karşı güvenliğinin artırılması ve can ve mal kayıplarının önlenmesi hedefleniyor. Bölge halkının uzun süredir beklediği projelerle birlikte, özellikle yağışlı dönemlerde yaşanabilecek olması muhtemel su baskınlarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Proje ile taşkın koruma yapılarının tamamlanmasının ardından, bölgedeki tarım arazilerinin korunması, altyapıların zarar görmesinin engellenmesi ve yerleşim alanlarının güvenliğinin sağlanması gibi önemli kazanımlar elde edilmesi bekleniyor.