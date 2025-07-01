Bu yıl 2’nci mezunlarını veren Anadolu Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi’nde en küçüğü 60 en büyüğü 84 yaşındaki; 41 öğrenci kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı. Mezunlar arasında en dikkat çekeni ise 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı’na fiilen katılan 72 yaşlarındaki 2 gazi oldu.

Yunus Emre Salonu’nda düzenlenen ve 41 öğrencinin mezun olduğu etkinlikte salon doldu. Kep ve cübbelerini giyen öğrencilerin ileri yaşlarına rağmen heyecanı gözlerinden okunurken kimileri ilk kez, kimileri ise ikinci defa mezun olmanın coşkusunu yaşadı. Konuşmaların ardından 41 öğrenci keplerini havaya fırlattı. Tören hatıra fotoğrafı ile sonlandı.

Kıbrıs gazileri kep attı

Kıbrıs Harekatı’na katılan 2 Kıbrıs gazisi, 4 yıl boyunca 60+ Tazelenme Üniversitesi’nde öğrenim gördükten sonra bugün mezuniyet coşkusu yaşadılar. Kıbrıs’ta cephede savaşan 72 yaşlarındaki Ekrem Dumlu ve Necdet Demir üniversite mezuniyet coşkusu yaşadı. Gazilikten sonra üniversite mezuniyeti ünvanlı da alan Dumlu ve Demir, 60+ Tazelenme Üniversitesi’ni herkese tavsiye etti.

"72 yaşındayım, okumanın yaşı olmadığı için ben de bu üniversiteye kaydoldum"

1974’taki Kıbrıs Barış Harekatı’nda aktif görev alan ve bugün üniversite mezunu olan Ekrem Dumlu, "Üniversiteye kayıt oldum, dört yılımızı çok güzel, neşeli geçirdik. Tazelenme Üniversitesi’nin ikinci mezunlarıyız. Mezun olacak arkadaşlarımıza da hepsine başarılar diliyorum. Bize emeği geçen, Anadolu Üniversitesi’nde bu birimi kuran Emre hocamıza, rektörlerimize, rektör yardımcılarına ve emeği geçen tüm hocalarımıza şükran borçluyuz, teşekkür ediyoruz. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında fiilen katıldık birinci ve ikinci harekâta katıldım Kıbrıs gazisiyim. Daha da olsa lisanslı olsa geleceğiz. Her yaştaki, bizim yaşımızdaki arkadaşlarımızın bay bayan herkese tavsiye ederim yeter ki gelsinler" dedi.

Bir diğer Kıbrıs Gazisi 72 yaşındaki Nejdet Demir ise mezuniyet çoşkusunu şöyle anlattı:

"72 yaşındayım, okumanın yaşı olmadığı için ben de bu üniversiteye kaydoldum, 4 yıl devamlı geldim. Bizim için çok güzel bir proje, Emre hocamıza ne kadar teşekkür etsek az. Bütün hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum, bize göstermiş oldukları ilgiden dolayı. Çok güzel bilgiler sahibi olduk, çok teşekkür ederim. Çabamız çok güzel yerini buldu herkese de tavsiye ederim bu Tazelenme Üniversitesi’ne gelmeleri için. Savaşa fiilen katıldım ben 3 yerden yara aldım. Kısaca anlatayım Kıbrıs Harekâtı’nda ise; cephede arkadaşlarım yaralanıyor, onları bizim aldığımız yere götürüyorum cepheye götürürken beni yaraladılar."

"4 yıl boyunca eğitimlerine devam ettiler"

Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Müdürü ve aynı zamanda 60+ Tazelenme Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Kampüs Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci, "Bugün 2’nci mezunlarımızı veriyoruz, bu bizim için hem büyük bir onur hem de büyük bir gurur. Çünkü onlar 4 yıl boyunca eğitimlerine devam ettiler kar, kış, yağmur, çamur demediler, aslında bize öğrenmenin yaşı olmadığını çok net bir şekilde gösterdiler. O yüzden bu heyecanlı ve mutlu günde onlarlar birlikte olmak bizim için büyük bir onur. Bugün aslında en küçüğü 64 yaşında, en büyüğü 83 yaşında yaklaşık 41 tane öğrencimizi mezun ediyoruz. Öğrencilerimizin arasında iki tane Kıbrıs gazimiz var. Aynı zamanda daha önce üniversitemiz iktisadi idari bilimler akademisi iken üniversiteden mezun olmuş 46 yıl sonraysa tazelenme üniversitesinden mezun olmuş öğrencilerimiz bulunuyor. O yüzden onların heyecanına ortak olmakta bizim için büyük bir keyif" dedi.

Programa Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, öğrenciler ve mezunların yakınları katıldı.