Edirne'de Keşan Kent Konseyi Lalacık Köyü'ne yapılacak açık işletme kömür ocağı için ÇED gerekli değildir kararı ile ilgili yazılı açıklama yaparak konunun köy halkının bilgisi olmadan alındığını öne sürdü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Lalacık Köyü'nde uzun süredir tartışma konusu olan açık işletme kömür ocağı ruhsatına yönelik "ÇED gerekli değildir" kararı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Lalacık Köyü'nün daveti üzerine Kent Konseyi bünyesindeki Keşan Kent Çevre ve Ekolojik Meclisi, köy halkını dinleyerek endişelerine ses oldu.

Lalacık'ın doğal güzelliklerinin verimli tarım arazileri ve temiz havasıyla bilinen bir köy olduğuna dikkati çeken açıklamada, madencilik faaliyetlerinin başlaması halinde köyün ekosisteminin geri dönülemez şekilde zarar göreceğinin aşikar olduğu belirterek, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, halkın katılımı toplantısı yapılmadan projeye onay verilmesinin yanı sıra kararın iptali için yalnızca 10 gün içinde karşı dava açılması gerektiği vurgulandı.

KÖYÜN ORTASINA KÖMÜR OCAĞI!

Süreci yakından takip eden Kent Çevre ve Ekoloji Meclisi, söz konusu projenin sıradan bir madencilik faaliyeti olmadığının altı çizilirken, toplantıda, mücadele sürecinin nasıl yürütüleceğini, hukuki yolların nasıl işletileceğini ve kamuoyu oluşturmak için hangi adımların atılacağını planlandığı kaydedildi.

Önlerinde kritik süreç olduğunu ifade eden ilgililer, eğer gerekli adımlar hızla atılmazsa, Lalacık’ın doğası, tarımı ve yaşam alanı tamamen yok olacağını belirtti.

Keşan Kent Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamda, Lalacık Köyü'nün hemen yanı başında hatta köyün ortasında açık işletme kömür ocağı planlandığına dikkati çekilere şu ifadelere yer verildi:

"Bu proje hayata geçerse, köyü tamamen yıkacaklar. Burada yaşayan insanlar, nesillerdir ekip biçtikleri topraklarından koparılacak, evleri ve hayvanlarıyla birlikte göçe zorlanacak. Bu yıkımın karşılığında ortaya çıkacak değer neredeyse sıfır! Projenin kendi resmi raporlarına göre, çıkarılacak malzemenin yüzde 94’ü pasa, curuf ve toprak, yalnızca yüzde 6’sı kömür olacak. Üstelik bu kömür, yüksek kaliteli bir enerji kaynağı bile değil! Orta kalite bir yakıt için koca bir köyün yok edilmesi planlanıyor. Yani doğa yok edilirken, köylüler topraklarından sürülürken, bölge halkı büyük bir çevresel yıkımla karşı karşıya kalırken, aslında ciddi bir ekonomik kazanç bile söz konusu değil. Üstelik bu, Lalacık’ın madencilikle ilk kez karşılaşması değil. Köyde geçmişte de bir açık işletme kömür ocağı bulunuyordu. Ancak, bölgedeki kömürün verimsiz olması nedeniyle ocak bir süre sonra kapanmıştı. Zamanında burada çalışanların anlattıklarına göre, çıkarılan kömür düşük kaliteydi ve işletme uzun vadede sürdürülebilir bir kazanç sağlamadığı için terk edilmişti. Buna rağmen, şimdi aynı bölgede çok daha büyük çapta bir proje planlanıyor. Daha önce işe yaramayan bir modelin, bu sefer köyü tamamen yok ederek tekrar uygulanmaya çalışılması, projenin gerçek amacına dair büyük soru işaretleri oluşturuyor. Şimdi, bu mücadelede köylüler ve ekoloji örgütleri olarak dayanışmayı güçlendirmek, hukuki süreci işletmek ve kamuoyunu bilgilendirmek zorundayız. Lalacık’ta olup bitenler yalnızca bir köyün değil, tüm bölgenin geleceğini ilgilendiriyor. Bugün sesimizi çıkarmazsak, yarın çok geç olabilir."