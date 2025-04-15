7-11 Nisan 2025 tarihleri arasında Tekirdağ’da gerçekleştirilen “Genç Yetenekler Tekirdağ’da buluşuyor - 2025 Müzik Festivali”, büyük bir coşkuyla tamamlandı. Keşan BİLSEM Öğrencileri Tekirdağ’da düzenlenen Müzik Festivali’nden ödüllerle döndü.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ’da bu yıl 16'ncısı düzenlenen “Genç Yetenekler Tekirdağ’da Buluşuyor - 2025 Müzik Festivali”'nde Keşan Bilim ve Sanat Merkezi (Keşan BİLSEM) öğrencileri, sergiledikleri üstün performanslarla çeşitli ödüllere layık görüldü.

Etkinlik boyunca genç yetenekler sahnede müziksel becerilerini sergileme imkânı buldu.

Keşan BİLSEM’den ödül alan öğrenciler şöyle;

Elif Defne Gülpınar – Gelecek Vadeden Müzisyen Ödülü

Derya Umur – Gelecek Vadeden Müzisyen Ödülü

Aysu Dinç – Gelecek Vadeden Müzisyen Ödülü

Mert Cengiz – Gelecek Vadeden Müzisyen Ödülü

Alara İnce – Müzikalite Müzikal Dinamik Başarı Ödülü

Öykü Özdemir – Müzikalite Müzikal Dinamik Başarı Ödülü

Öğrencilere ödülleri, Tekirdağ BİLSEM Müdürü Melih Patoğlu tarafından takdim edildi. Jüri üyeleri tarafından takdir edilen performanslar, izleyicilerden de büyük alkış aldı.

Keşan BİLSEM, bu başarılarında emeği geçen, onları hazırlayan Keşan BİLSEM Müzik Öğretmeni Hüseyin Tansu Kırcıoğlu’na da teşekkür ederken; öğrencileri gösterdikleri oldukları üstün performans ve başarılarından ötürü tebrik etti.