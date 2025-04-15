SUBÜ’de yeni Ar-Ge çalışmalarına imkan tanınması ve sektörün talepleri doğrultusunda yüksek çözünürlüğe sahip Taramalı Elektron Mikroskobu hizmete açıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), üniversitenin Ar-Ge çalışmaları ve sektörün talepleri doğrultusunda yüksek çözünürlüğe sahip Taramalı Elektron Mikroskobu’nu (SEM) hizmete açtı. Teknoloji Fakültesi T1 Blok 205 No’da hizmete açılan SEM, değişken vakum şartları altında mühendislik alanları ve temel bilim alanlarında her türlü malzeme ve metalürji numunelerinin analizinde kullanılabilecek. Ayrıca kimya, fizik, jeoloji, petrol, biyoloji ve benzeri disiplinlere hizmet verecek. Nanometre hassasiyetinde 1 milyon büyütmeye kadar görüntülemeler yapabilen SEM’in Sakarya ve çevre illerde yapılan birçok akademik çalışma ve araştırmalara katkı sağlaması bekleniyor. SEM hakkında bilgi edinmek ve randevu almak için https://tf.subu.edu.tr/tr/sem adresi üzerinden hizmet veriliyor. Ayrıca [email protected] adresine mail gönderilebiliyor.

Altın kaplama SE görüntüleme, BSE görüntüleme, canlı EDS, düşük voltaj görüntüleme, yüzey pürüzlülüğü ölçümü ve tane boyut analizi gibi teknik özelliklere sahip olan SEM; görüntülemelerde 3 dedektör kullanıyor. İkincil elektron dedektörü ile yüzey görüntülemesi, geri saçılan elektron dedektörü ile kompozisyonel görüntüleme ve EDS dedektörü ile elementel görüntüleme yapılabiliyor. Canlı EDS özelliği ile ikincil elektronlar ve numuneden geri saçılan elektronlar ile görüntelemeler, EDS dedektöründen alınan sinyaller ile elementel olarak haritalandırılabiliyor. Bu sayede görüntüleme esnasında elementel dağılım rahatlıkla izlenebiliyor. Ayrıca laboratuvar bünyesinde yer alan ve cihaza uyumlu yazılımlar ile yüzey pürüzlülüğü ölçümü, tane boyutu analizleri de gerçekleştirilebiliyor. Cihaz ile birlikte satın alınan altın kaplama cihazı ile ise iletken olmayan numunelere altın kaplanarak görüntüleme imkanı sağlanıyor. SEM, düşük vakum özelliği sayesinde polimer organik malzemeler ile zirai alanlarda incelemeleri yapılan yaprak, böcek gibi numunelerin görüntülenmesine de imkan veriyor.

SEM’i üniversite bünyesine kazandırmayı uzun yıllardır planladıklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "SEM ile birlikte imkanlarımızın artacağını ve güzel çalışmaların ortaya çıkacağını ümit ediyoruz. SEM’in kullanım süreçlerine ilişkin tam zamanlı bir uzman da görev yapacak. Bu uzman mühendislerimizin yapacağı akademik çalışmalara destek verecek. SEM’i üniversitemizin tanıtımı için de değerli bir yatırım olarak görüyoruz. Sadece üniversitemize değil dışarıya da hizmet vereceğiz. Firmalarla iş birliği yaparken SEM bize avantaj sağlayacak. Yine SEM ile TÜBİTAK, Avrupa Birliği ve bakanlık projelerinde bir adım önde olacağız. SEM sadece meteoroloji ve malzeme mühendisliği değil; elektrik-elektronik, makine, inşaat gibi mühendislik alanlarında da kullanılabiliyor. SEM’in hayırlı olmasını ve güzel akademik çalışmalara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Ayrıca açılış törenine; SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fatih Çalışkan ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Tatlı ile akademisyenler katıldı.