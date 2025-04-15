Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Havalimanı’nın 2025 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Belirtilen verilere göre, Malatya Havalimanı’nda Mart ayında iç hat yolcu trafiği 59 bin 976 olurken, iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 471, dış hatlarda 4 olmak üzere toplamda 475’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Mart ayında toplamda 380 ton oldu.

3 aylık dönemde ise Malatya Havalimanı’nda yolcu trafiği 187 bin 281, uçak trafiği bin 352, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 388 ton olarak gerçekleşti.