Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Ocak ayında Doğa Eğitim Merkezi bahçesine kendi elleriyle diktiği sakız ağacı fidanlarını inceleyen Keklik, fidanların bahar bakımını kendisi yaptı.

Çevreye ve doğaya olan duyarlılığıyla bilinen Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, fidanların bakımını gerçekleştirdikten sonra Milli Park personeliyle sohbet etti. Kaymakam Keklik, parkın korunması, ziyaretçi bilincinin artırılması ve ekosistemin sürdürülebilirliği konularında fikir alışverişinde bulundu. Milli Park yetkilileri de, Keklik’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendisinin çevreye gösterdiği ilginin örnek teşkil ettiğini ifade etti.