DÜZCE(İHA) – Düzce’de Kent Ormanında çalı ve kuru ot gibi yanıcı maddeleri temizleyerek orman yangınlarının önüne geçilmesine katkı sundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası, bu yıl da 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Düzce Orman İşletme Müdürlüğü himayesinde Düzce’de düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcısı Haluk Çakmak, vatandaşlar, öğrenciler, kamu personeli ve gönüllüler ormanlık alanlarda bir araya gelerek yangına sebebiyet verebilecek atıkları topladı. Katılımcılar, çalı ve kuru ot gibi yanıcı maddeleri temizleyerek orman yangınlarının önüne geçilmesine katkı sundu.

Etkinliğe katılan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, ormanların korunmasının sadece devletin değil toplumun da sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak "Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle birlikte yangın riski giderek artıyor. Orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı. Bu nedenle bu kampanya yalnızca temizlik değil, aynı zamanda bir bilinçlendirme çalışmasıdır. Bu sorumluluğun bilincinde olarak, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bizde ormanlarımızı korumak için sahada yerimizi aldık" ifadelerinde bulundu.

Etkinlik süresince toplanan atıklar geri dönüşüme gönderilirken, kampanya doğa sevgisini pekiştirmek ve yangınlara karşı bilinç oluşturmak adına önemli bir adım oldu.