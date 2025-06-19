Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte gündemi meşgul eden Kene tehlikesine karşı Düzce Belediyesi harekete geçti. Şehir merkezinin yeşil alanlarında ve sorumluluk sahasında ortak kullanım alanları kene zararlısına karşı ilaçlanıyor.

Düzce Belediyesi yaz mevsimi ile birlikte sivrisinek, kene ve benzeri zararlılarla mücadele çalışmalarına başladı. Özellikle son yıllarda hastalık bulaştırma riski ile dikkat çeken kene zararlılarının vatandaşlarda endişeye neden olması üzerine kış döneminden itibaren yapılan hazırlıklar faaliyete geçirildi. Şehir merkezi yeşillik alanlarında, parklarda, bahçelerde ve kamuya açık ortak kullanım alanlarında başlatılan ilaçlama çalışmaları uzman ekip ve uygun ekipman ile aralıksız sürdürülüyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yüksek sıcaklıklarla birlikte daha fazla görülmeye başlanan Kene zararlılarına karşı okullarda, parklarda, dinlenme alanlarında ve tüm kamu alanları ile binalarında ilaçlı mücadelenin sürdüğü belirtildi. Yaz mevsimi boyunca devam edecek çalışmaların yanı sıra vatandaşların risk ortamlarında dikkatli olması gerektiği de vurgulandı.