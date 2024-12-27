Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde Kemer’de faaliyette bulunan market, kasap ve pastanelerde denetim yaptı.

Belediye ekipleri, ilçe dahilinde bulunan market, kasap ve pastaneleri yılbaşı öncesinde kontrol ederek hijyenik ve standartlara uygun üretim yapılıp yapılmadığını ve ürünlerin son kullanım tarihlerini denetledi.

Vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Halkımızın sağlığı bizim için her zaman önemli. Kemer’de gerçekleştirdiğimiz rutin denetimlerimize devam ediyoruz. Yılbaşı öncesinde denetim yaptığımız market, kasap ve pastanelerde hijyen, gramaj, ürünlerin son kullanım tarihi ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolleri gerçekleştirildi. Denetim çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.