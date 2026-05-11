Kemaliye Kaymakamlığı koordinesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilçede düzenlenecek etkinliklere ilişkin hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda, Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Erdem Atmaca ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, 19 Mayıs'ın anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilecek kutlama programları ile gençlere yönelik sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler ele alındı.

Kurumlar arası koordinasyon gerektiren konuların da değerlendirildiği toplantıda, programların milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde coşku ve heyecanla gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli planlamaların yapıldığı bildirildi.