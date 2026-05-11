Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, elma ve armut üreticilerine kara leke hastalığına karşı ilaçlama dönemine ilişkin uyarıda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, elma ve armut ağaçlarında kara leke hastalığına karşı ilk ilaçlamanın, çiçeklerin yaklaşık yüzde 80'inin döküldüğü dönemde yapılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kullanılacak pestisitlerin hastalık için ruhsatlı olmasına, yetkili kişiler tarafından reçete edilmesine, son kullanım tarihinin geçmemiş olmasına ve tavsiye edilen dozlarda uygulanmasına dikkat edilmesi istendi.

Bilinçli mücadelenin sağlıklı üretim ve kaliteli ürün açısından büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.