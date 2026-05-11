Fransa'dan yola çıkarak dünya turuna çıkan iki bisikletçi Camille ve Corantin, yaklaşık 10 bin kilometrelik pedal serüveninin ardından Erzincan'a ulaştı.

Doğa ve bisiklet tutkusu nedeniyle dünya turuna çıkmaya karar veren iki arkadaşın, Avrupa'dan başladıkları yolculukta 10 ülkeyi geçerek Türkiye'ye geldikleri ve ülke genelinde farklı şehirleri ziyaret ettikleri öğrenildi.

Erzincan merkezde İhlas Haber Ajansı ekibine denk gelen bisikletçiler, Türkiye'yi 'misafirperverliği ve doğal güzellikleriyle etkileyici' bulduklarını ifade etti. Yolculukları boyunca karşılaştıkları manzaraları ve deneyimlerini cep telefonlarıyla kaydeden bisikletçilerin, sosyal medya hesaplarından da paylaşımlar yaptığı belirtildi.

Bisikletçiler, sarp ve zorlu güzergâhları aşarak Erzincan'a ulaştıklarını, yolculuklarının kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu söyledi.

Corantin, yaptığı açıklamada Türkiye'de geçirdikleri sürecin çok özel olduğunu belirterek, 'Kim inanırdı ki? 10 bin kilometre bisiklet sürdük. Dünya turuna çıktık ve Erzincan'a ulaştık. Buradan sonra Bayburt, Trabzon'un Of ilçesi, ardından Gürcistan ve Ermenistan'a devam edeceğiz. Türkiye çok güzel ve insanlar çok misafirperver' dedi.

Camille ise Türkiye'de uzun süreli duraklar yaptıklarını belirterek, İstanbul'da farklı bölgeleri gezdiklerini, camileri ve mutfağı keşfetme fırsatı bulduklarını ifade etti. Camille, 'Türkiye nefis. Döner, pide, kebap ve lahmacun çok lezzetli' dedi.

Bisikletçilerin Erzincan'dan sonra Bayburt ve Trabzon güzergâhına ilerleyecekleri, ardından Gürcistan ve Ermenistan yönüne geçmeyi planladıkları bildirildi.

Öte yandan bisikletçilerin, dünyanın en zorlu yollarından biri olarak kabul edilen Soğanlı Dağları üzerindeki Derebaşı virajları güzergâhını da geçerek bölgede fotoğraf çekmeyi planladıkları kaydedildi.