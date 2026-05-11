2026 Erzincan PDR Zirvesi kapsamında düzenlenen 'Okul Temelli Kriz, Travma ve Psikososyal Müdahale Eğitimi'nin açılış programı gerçekleştirildi.
Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, eğitim yöneticileri, akademisyenler ve rehber öğretmenler katıldı.
Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlere yönelik eğitimler verileceği bildirildi.
Vali Hamza Aydoğdu, konuşmasında aile içi iletişim, öğretmenlerin toplumdaki rolü ve gençlere yönelik psikososyal destek çalışmalarının önemine dikkat çekti.
Zirvenin 9 gün süreceği ve farklı üniversitelerden 10 akademisyenin eğitim vereceği belirtildi.
