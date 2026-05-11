Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Erzincan'da 2025 yılında meydana gelen 3 bin 707 trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 1.636 kişi yaralandı.

Kentte kayıtlı 83 bin 609 motorlu kara taşıtının bulunduğu belirtilen verilere göre, kazaların 1.099'u ölümlü ve yaralanmalı olarak kayıtlara geçti.

Kazalarda 9 kişinin olay yerinde, 16 kişinin ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdiği bildirildi.