Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Erzincan'da 2025 yılında meydana gelen 3 bin 707 trafik kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, 1.636 kişi yaralandı.
Terzibaba Mahallesi'nde öğrencilerin ulaşım tepkisi: 'Çocuklar ölüm yolunda yürümek zorunda kalıyor'
İçeriği Görüntüle
Kentte kayıtlı 83 bin 609 motorlu kara taşıtının bulunduğu belirtilen verilere göre, kazaların 1.099'u ölümlü ve yaralanmalı olarak kayıtlara geçti.
Kazalarda 9 kişinin olay yerinde, 16 kişinin ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kaynak: İHA