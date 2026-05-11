Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Bülent Torpil Kupası'nda Erzincanlı sporcular önemli dereceler elde etti.

Şampiyonada U15 Mix 10 metre Havalı Tüfek kategorisinde Esila Nur Arslan ile Muhammed Utku Yenice Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

U21 Mix Tüfek kategorisinde ise Elif Melike Polat ve Kerimcan Karanlık birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Büyük Erkekler 10 metre Havalı Tüfek kategorisinde olimpik kadro sporcusu Galip Berat Afal Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya aldı.

U21 Kadın 10 metre Havalı Tüfek kategorisinde Elif Melike Polat, U21 Erkek 10 metre Havalı Tüfek kategorisinde ise Kerimcan Karanlık bronz madalya kazandı.

Öte yandan U21 Kadın Tüfek disiplininde yarışan Aysema Geçim, Nas Ebrar Mühürdaroğlu ve Elif Melike Polat Türkiye Sıralama Finali'ne katılmaya hak kazandı.